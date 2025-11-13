Francia aplasta a Ucrania y se clasifica al Mundial 2026

La selección francesa se clasificó este jueves al Mundial de 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá al ganar 4-0 a Ucrania en el Parque de los Príncipes de París, con dos tantos de Kylian Mbappé (55 y 83, el primero de ellos de penalti a lo 'panenka'), uno de Michael Olise en el 76 y otro de Hugo Ekitiké, en el 88.

La doble campeona del mundo (1998 y 2018) y también dos veces subcampeona (2006 y 2022) disputará su décimo-séptima participación en un Mundial de fútbol -la octava de manera seguida-, de un total de 23 ediciones celebradas.

Francia, que se impuso en un grupo D formado también por Ucrania, Islandia y Azerbaiyán, se une a Inglaterra como dos de las primeras naciones europeas que sellan su pase al torneo. Con esta clasificación, 'Les Bleus' homenajearon, de paso, a las 132 víctimas mortales de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 de los que esta noche se cumplieron 10 años.

La histórica noche también dejó a Mbappé cada vez más cerca del goleador histórico de Francia Olivier Giroud. El del Real Madrid suma 55 tantos, a dos del gigante Giroud, ya retirado de la selección pero aún en activo en el Lille.

Sin el Balón de Oro Ousmane Dembélé ni Desiré Doué -estrellas del PSG ausentes por lesión-, Francia se topó, como era previsible, con una selección ucraniana barricada.

A pesar del 75 % de posesión, los de Didier Deschamps contaron hasta el descanso con apenas dos ocasiones claras: una de Mbappé y otra de Bradley Barcola, quien estrelló su disparo al poste.

Al regreso de la pausa, un gesto arriesgado de Dayot Upamecano -"el mejor defensor del mundo", según Mbappé- estuvo apunto de costar un penalti contra 'Les Bleus', pero, una vez consultado el VAR, el árbitro serbio Slavko Vinčić descartó falta dentro del área sobre Yehor Nazaryna.

En la jugada seguida, sí que hubo penalti, aunque esta vez a favor de Francia provocado por Olise cometido por Mykhavko. Mbappé no tembló ante Anatoliy Trubin y anotó con clase, con un disparo al centro y a media altura, a lo 'panenka'.

La travesía en el desierto de los locales había durado 55 minutos. Deschamps aprovechó entonces para refrescar su ataque, con la entrada de Hugo Ekitiké (Liverpool) y Maghnes Akliouche (Mónaco), ante una selección ucraniana dirigida por la leyenda Rebrov que se mostraba completamente inoperante en ataque.

Olise, otra figura destacada del partido, redondeó su exhibición con un gol en el que destiló calma y precisión, el cuarto que el fino jugador del Bayern de Múnich marca con la elástica francesa.

Ante un combinado ucraniano ya desfondado, Mbappé engordó su cuenta en una jugada embarullada. El delantero del Real Madrid sumó así su 55 diana en 94 encuentros, a solo dos de igualar los 57 aciertos de Olivier Giroud, el máximo anotador de la historia de la selección de Francia.

Mbappé tuvo aún tiempo para dar un pase de gol a Ekitiké, quien, con su primer gol en 'Bleu', cerró la cuenta en el 88 y puso la guinda al más que previsible pase al Mundial de los franceses.