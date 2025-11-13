Para Marcelo Bielsa, América es uno de los mejores equipos del mundo

Que varios de sus elementos jueguen en la Liga MX no es problema para Marcelo Bielsa. El técnico de la Selección Uruguaya llama elementos del futbol mexicano al igual que convoca futbolistas de los mejores equipos del mundo.

Para la Fecha FIFA de noviembre, en la que enfrentará a México y Estados Unidos, el Loco llamó a tres jugadores de las Águilas del América, equipo que considera uno de "los mejores del mundo".

Rodrigo Aguirre, delantero azulcrema, comentó que el estratega argentino le ha hecho saber la magnitud del equipo en el que juega, su presión y lo relevante que es para que se mantenga en el combinado charrúa.

“Todos sabemos que el profe tiene claro en qué equipo estoy. Siempre me lo dice, que trate de aprovechar que estoy en uno de los mejores equipos del mundo, ni siquiera de México, sino del mundo", reveló el Búfalo.

"Así me siento, afortunado de estar en el América. Con el América encontré mi lugar en la selección, siempre las charlas van por ese lado. Sabemos la exigencia del equipo, no importa el partido anterior, importa el que viene, así lo afronto, así trato de ver los partidos en el América y en la Selección”, agregó el atacante charrúa.

Vive el sueño en Uruguay

Rodrigo pasó momentos complicados con los Rayados de Monterrey, su futuro en la Liga MX era incierto, pero apareció el América y logró retomar el camino, mismo que lo llevó a la Selección de Uruguay.

“Sí, muchas veces expresé lo que es estar en la selección, vivo el sueño. Disfruto mucho lo que es estar aquí, compartir con mis compañeros, tener la posibilidad cada partido con la selección”, concluyó Aguirre.