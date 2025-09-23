Más Información

Gaby López encabeza la edición 17 del Torneo de Golf de Aeroméxico

Gaby López encabeza la edición 17 del Torneo de Golf de Aeroméxico

Erik Lira confiesa su sueño más grande, jugar el Mundial 2026; abre canal de YouTube

Erik Lira confiesa su sueño más grande, jugar el Mundial 2026; abre canal de YouTube

FC Juárez vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, martes 23 de septiembre

FC Juárez vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, martes 23 de septiembre

Místico, luchador del CMLL, es reconocido como uno de los mejores del mundo

Místico, luchador del CMLL, es reconocido como uno de los mejores del mundo

Santiago Giménez termina con la sequía y anota su primer gol de la temporada con el Milan

Santiago Giménez termina con la sequía y anota su primer gol de la temporada con el Milan

Los Bravos de Juárez reciben esta noche a los Pumas de Efraín Juárez, en actividad de la de la Liga MX.

Complicada visita para los universitarios, que vienen de un empate (1-1) frente a los Tigres, en el estadio Olímpico Universitario; por su parte, los Bravos cayeron (3-2) ante Cruz Azul, también en CU.

Los capitalinos, con 13 puntos, marchan en la posición 7 y precisamente son los fronterizos quienes acechan su lugar; vienen detrás con 12 unidades.

Lee también

Pumas nunca ha vencido a los Bravos en el Olímpico Benito Juárez y la de esta noche es una gran prueba para el equipo auriazul que sigue sin consolidar el futbol de Efraín.

Un triunfo sería importante para el Club Universidad de cara al Clásico Capitalino contra las Águilas del América del siguiente sábado en el estadio Ciudad de los Deportes.

Lee también

En Pumas, son conscientes de que deben imponerse a cualquier rival para ser campeones / Foto: Imago7
En Pumas, son conscientes de que deben imponerse a cualquier rival para ser campeones / Foto: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Pumas?

Los Bravos de Juárez reciben a los Pumas de la UNAM y el encuentro podrá ser visto en televisión abierta. Te contamos los detalles.

  • Fecha: Martes 23 de septiembre
  • Horario: 21:00
  • Transmisión: Azteca 7, Tubi y Cliente TV

También podrás seguir aquí en EL UNIVERSAL Deportes el minuto a minuto de todas las acciones entre Bravos y Felinos.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS