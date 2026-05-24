Este fin de semana se consumo una fecha más de la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde Sergio Pérez vivió un doloroso domingo al quedar fuera de la carrera por primera vez en la campaña. Por su parte, Kimi Antonelli selló su cuarta victoria al hilo al ganar el Gran Premio de Canadá 2026.

El piloto italiano de Mercedes de 19 años, continúa con su extraordinario arranque de temporada. Con este triunfo también se remarca la increíble superioridad del equipo alemán sobre el resto de las escuderías, ya que solamente ellos han ganado las cinco carreras de la presente campaña.

Para este domingo, Kimi se vio beneficiado por el abandono de su compañero George Russell, quien tuvo un problema en la unidad de potencia de su monoplaza. El inglés estaba a la cabeza de la clasificación y parecía se iba a llevar la victoria sin problema alguno para recortar distancia en la pelea por el liderato del Mundial de Pilotos.

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This is just how quickly things can change in the battle for the Drivers' Championship! 🫢📈📉#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/XSN6ysddRN — Formula 1 (@F1) May 25, 2026

Lewis Hamilton y Max Verstappen compartieron el podio con el talentoso joven italiano. El siete veces campeón del mundo fue segundo, mientras que el neerlandés fue tercero; de esta forma, ambos sumaron puntos importantes para sus causas.

Checo Pérez sigue sin encontrar sus primeras unidades dentro de la actual campaña de la Fórmula Uno, aunque no es el único que está en ceros. Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Fernando Alonso siguen en blanco.

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Ferrari, con Charles Leclerc y Hamilton, pelean con Mercedes el liderato del campeonato de constructores y también aparecen en el tercer y cuarto peldaño respectivamente.

Campeonato de pilotos de la Fórmula 1