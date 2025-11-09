Extécnico del América lanza comentario machista y desata la polémica: "El fútbol es para hombres, no para niñas"

El futbol mundial se encuentra envuelto en una nueva polémica, en esta ocasión protagonizada por un viejo conocido de la Liga MX, quien se volvió tendencia en varias partes del continente por un comentario machista.

Se trata del argentino Ramón Díaz, exentrenador del América en 2008, quien ahora, como responsable del Internacional de Porto Alegre en Brasil, compartió una postura que recibió amplio rechazo.

Todo ocurrió tras el empate 2-2 contra Bahía, en el que su equipo sufrió la anulación del gol del triunfo por decisión del VAR. La resolución fue tomada por una árbitra, lo que generó la molestia de Díaz, quien sin reparo se lanzó contra la silbante.

“El futbol es para hombres, no para chicas”, fue lo que declaró ante los medios, generando de inmediato un momento viral que le hizo recibir fuertes críticas.

La presión por sus comentarios no tardó en llegar a los dirigentes y autoridades del fútbol brasileño, lo que provocó una disculpa pública de Díaz, que fue rechazada por gran parte de los seguidores.

“Mi declaración fue mal interpretada. Quiero pedir perdón. Lo que quise decir es que una persona no puede tomar una decisión tan importante. Si fui malinterpretado, pido disculpas. No fue mi intención”, mencionó.

En su paso por México, Ramón Díaz no pudo mostrar su mejor versión, lo que generó muchos problemas en el equipo y con la afición, teniendo un paso corto en tierras aztecas.