Un exjugador venezolano de beisbol que trabaja para los Padres de San Diego fue detenido por funcionarios de inmigración de Estados Unidos a su arribo a Texas en un viaje de trabajo para el club, informó el martes su familia.

Oswaldo Pirela, entrenador de receptores en el sistema de ligas menores de los Padres, está retenido en un centro de detención en El Paso, según muestran registros federales. Los Padres señalaron en un comunicado que el equipo estaba al tanto del arresto de Pirela y que intentaba recabar más detalles.

Pirela estaba en un viaje de trabajo cuando fue arrestado el domingo alrededor de las 5 de la mañana en un aeropuerto de El Paso, de acuerdo con su hermana, Daniela Pirela. Los Padres tienen un equipo afiliado de ligas menores en la ciudad, El Paso Chihuahuas.

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Daniela Pirela manifestó que su hermano, de 34 años, ha vivido en Estados Unidos durante 12 años y ha cumplido la ley. Comentó que solicitó asilo en 2015 y vive en Peoria, Arizona, con su esposa y dos hijos, de 9 y 4 años, quienes son ciudadanos de Estados Unidos.

“Desde que llegó a este país, lo único que ha hecho es seguir las reglas de este país y hacer las cosas correctamente”, le informó Daniela Pirela a The Associated Press.

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El Departamento de Seguridad Nacional dijo que Oswaldo Pirela ingresó legalmente al país en 2014 y se le concedió permiso para quedarse hasta 2018. Luego “se quedó más tiempo del permitido”, indicó el DHS en un comunicado, y agregó que la autorización de trabajo o las solicitudes pendientes “no confieren” estatus legal en Estados Unidos.

Pirela está bajo custodia del ICE en espera de su expulsión, señaló el DHS.

Oswaldo Pirela tuvo una breve carrera como jugador en ligas menores como receptor en la organización de los Texas Rangers.

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