Excomentarista de Televisa revela que Andrés Vaca narró un partido alcoholizado

Andrés Vaca se ha convertido en los últimos años en el rostro de Televisa en las transmisiones de fútbol, una figura que le ha permitido estar en los mejores eventos y ser referente de nuevas generaciones de comunicadores.

Con miras a la Copa del Mundo de 2026, Vaca se ha vuelto tendencia en redes sociales, creando un eterno debate sobre si es el mejor narrador del país, compartiendo ese lugar con Christian Martinoli de TV Azteca.

Andrés, quien comenzó muy joven su carrera en las pantallas de TUDN, se volvió tema de conversación recientemente, luego de darse a conocer que narró un partido de la Liga MX alcoholizado.

El relato de lo ocurrido llegó de la voz de Humberto Valdés, excomentarista de la cadena, quien compartió en el podcast Por Mis Pelotas que Vaca se calmó los nervios de estar en un juego del fútbol mexicano con un litro de clamato con alcohol.

"Le dije: 'fíjate bien lo que vamos a hacer, te voy a poner pedo'... 'no, no, ¿por qué?', 'te vas a chingar un pinche clamato de litro'. Total, llegamos, un clamato de litro va pa' dentro, 'pero no he comido nada', 'no vas a comer, para adentro'... ya empezó a hablar como vaca envenenada, güey, y 'me puedo tomar otro', le dije 'no, espérate'... el morro ya de regreso, 'podemos pasar por una cerveza', le dije 'espérate, güey, nada más era para que te soltaras'", compartió.

Andrés Vaca tuvo su debut en Televisa en 2011, en un juego entre Monterrey y Chiapas, mismo en el que compartió micrófono con Toño Nelli, un momento que quedó en su memoria.