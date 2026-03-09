Estados Unidos apaga el sueño y vence a México en el Clásico Mundial de Beisbol

La primera derrota de México (3-5) en esta edición del Clásico Mundial de Beisbol duele porque tiene como responsable al acérrimo rival, Estados Unidos, y porque se cortó una hegemonía de 20 años de la escuadra azteca sobre la estadounidense en el torneo internacional.

La novena mexicana fue superada por Estados Unidos en un juego que tuvo un atractivo duelo de pitcheo las primeras dos entradas, pero que en la tercera el sueño se convirtió en pesadilla.

El mánager Benjamín Gil había adelantado su deseo. Si Estados Unidos es el mejor equipo del mundo, México tenía que ser el mejor por un día, pero esa manifestación exige perfección y no admite errores.

Tras el relevo de Jesús Cruz, que subió a la lomita en lugar de Manny Barreda, el encargado de encender la chispa que detonó “la bomba” estadounidense no podía ser otro que Aaron Judge. El 99 de los Yankees de Nueva York conectó un jonrón de dos carreras por el jardín derecho y más tarde, Roman Anthony amplió la ventaja con otro cuadrangular entre el izquierdo y el central. Para detener el sangrado azteca, Luis Gastelum cerró la entrada, pero el daño ya estaba hecho.

Garrett Whitlock secures the win for Team USA! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/JwsdPi1ZOh — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

La novena mexicana no encontró respuesta hasta el sexto episodio. Primero, el jardinero tricolor de los Red Sox, Jarren Duran, se voló la barda con un batazo que se perdió por el jardín izquierdo. Después, un sencillo de Joey Meneses provocó un error de Brice Turang que derivó en la segunda carrera azteca, a nombre de Jonathan Aranda. En la lomita, el relevista Daniel Duarte logró dominar a Bryce Harper, a Kyle Schwarber y a Judge.

Al comienzo de la octava, Duran venció a Matthew Boyd y anotó su segundo cuadrangular; México llegó a tener hombre en primera base pero una doble matanza tras un rodado de Alejandro Kirk sepultó la ilusión azteca de una posible remontada.

El miércoles, México deberá asegurar su boleto a cuartos de final con un triunfo sobre Italia.