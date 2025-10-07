Esposa y madre de Daniel Suárez sufrieron aparatoso accidente de auto; ¿cuál es su estado de salud?

Daniel Suárez tuvo un fin de semana destacado en el Charlotte Motor Speedway, donde logró colocarse en el séptimo lugar en una de las últimas carreras de la Nascar Cup Series.

Lamentablemente para el piloto mexicano, el gusto le duró muy poco debido a una noticia bastante grave. Mediante sus redes sociales informó que su esposa, Julia Piquet, su madre y suegra sufrieron un accidente automovilístico.

¿Qué le pasó a la esposa de Daniel Suárez?

Los últimos meses han sido bastante complicados para Daniel Suárez, quien semanas atrás anunció que esta sería su última temporada como uno de los pilotos de Trackhouse Racing dentro de la Nascar Series Cup.

Además, los resultados no lo han acompañado, ya que se ha quedado lejos de los primeros lugares en muchas carreras. No obstante, durante una charla que tuvo con El Universal Deportes aseguró que el próximo año estaría detrás del volante en un auto de la máxima categoría de Nascar.

Sin embargo, las malas noticias no paran en el entorno del regiomontano, debido a una publicación en sus redes sociales que alarmó a más de uno, debido a que mostró imágenes de una camioneta destrozada luego de que sufriera un accidente.

Así quedó la camioneta en la que iban la esposa de Daniel Suárez, su madre y suegra. Foto: Especial

Suárez informó que dentro del vehículo estaban su esposa, Julia Piquet, su madre y también su suegra. Agradeció que, pese a lo aparatosas de las fotografías, la Chevrolet Blazer cumplió con sus funciones de seguridad y nadie resultó con lesiones.

“Lo que quedó del Chevy Blazer de Julia. Este carro salvó la vida de mi esposa, mi madre y mi suegra. Susto fuerte el de ayer. Hoy solo estoy agradecido con Dios de que están aquí con nosotros”, escribió el piloto mexicano mediante sus redes sociales.

Hasta el momento se desconoce si que las afectadas tuvieron que asistir al hospital o solamente quedó en el susto del choque. El piloto mexicano que compite en Nascar no ha dado más detalles.