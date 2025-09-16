Daniel Suárez asegura su permanencia en Nascar para 2026

En 2026, la representación mexicana está garantizada en las máximas categorías del automovilismo. Recién se dio a conocer el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula Uno, con Cadillac; Patricio O’Ward se mantendrá en la IndyCar y en la NASCAR Cup Series, Daniel Suárez está a nada de concretar su incorporación a un nuevo equipo.

Luego de que anunciara su salida de Trackhouse Racing, había mucha incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, durante una charla con EL UNIVERSAL Deportes, reveló que está a detalles de tener una nueva escuadra.

“Estamos muy cerca. En las próximas semanas, ojalá que se pueda cerrar, y espero que este mes podamos tener novedades para todos ustedes”, comentó.

Este año ha sido bastante difícil para el piloto regiomontano, sobre todo luego de la noticia de que se quedaría sin asiento. Daniel admitió que no saber qué pasaría con su carrera le cobró factura.

“Definitivamente, [afectó] un poco, pero esta decisión ya se había tomado muchos meses antes de que se hiciera oficial, porque yo tenía otros planes y el equipo tenía los suyos. Esa es una de las razones por la cuales ha sido un año un poco difícil, porque han habido muchas distracciones y muchas otras cosas a las cuales se ha tenido que poner enfoque”, agregó.

Suárez se sinceró y calificó este año como uno de los peores, en cuanto a resultados se refiere. No obstante, pese a que se quedó a segundos de meterse a los Playoffs, le gustaría despedirse de la temporada con un triunfo.

“Este año ha sido uno de los peores en mi carrera, pero no como piloto, sino por los resultados. No hemos tenido buena velocidad”, finalizó Suárez.