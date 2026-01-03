Más Información

Espanyol vs FC Barcelona: Horarios y canales para ver EN VIVO el derbi HOY, sábado 3 de enero

Jake Tonges: Cuando la oportunidad toca la puerta y decides abrirla

Robin, el esteta amado por la afición, sin importar ser rudo o técnico

Robin sueña con acrecentar su legado y compartir el ring con su hijo

Robin, el luchador que con pincel, enfrentó las dificultades elaborando alcancías

Este sábado hay derbi de Barcelona en el estadio RCDE. A las 14:00 horas, el Espanyol recibe al , líder de LaLiga, en uno de las ediciones más atractivas de esta rivalidad en los últimos años.

El Espanyol llega en uno de sus mejores momentos de los últimos años. No piensa en el descenso sino en puestos europeos; hila cinco victorias consecutivas y está ubicado en la quinta posición de la tabla con 33 puntos, dos menos que el Villarreal; sin embargo, los blaugranas lideran el campeonato con 46 puntos y ocho victorias consecutivas.

Hansi Flick contará con el regreso de Pedri y Olmo y el portero Joan García, experiquito, se roba los reflectores por volver a su antiguo hogar.

El Espanyol nunca ha ganado el derbi como en el estadio RCDE. En los 14 antecedentes, el Barcelona presume ocho triunfos y seis empates.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO EL ESPANYOL VS BARCELONA?

  • Día: sábado 3 de enero
  • Hora: 14:00 horas
  • Transmisión: 516/1516 Sky Sports o 522 de Izzi

