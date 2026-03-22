El Pachuca obtuvo una importante victoria (1-2) sobre las Pumas en el estadio Olímpico Universitario, con goles de Abril Fragoso y Aline Gomes.

Las Tuzas sumaron tres valiosos puntos que les permiten seguir peleando por el superliderato del Clausura 2026.

Ademas, alcanzaron su décimo partido consecutivo sin sufrir una sola derrota, por lo que se volvieron a confirmar como candidatas a levantar el título de la Liga MX Femenil.

Sin embargo, el triunfo de las Diosas del Viento en CU fue, ligeramente, opacado por una acción que se vivió en las tribunas y que llegó hasta la conferencia de prensa de Óscar Torres.

Durante el primer tiempo, la seguridad del inmueble universitario le pidió a unas personas que se retiraran de la zona general, para evitar problemas con los aficionados auriazules.

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Aunque, la familia que tenía que dejar dicha zona era de la Charlyn Corral, la histórica jugadora del Pachuca.

La familia de Charlyn Corral es retirada de las tribunas de CU ❌



La seguridad del Olímpico Universitario intervino para que el hermano de la jugadora del Pachuca, George y sus familiares abandonaran la sección general 😱 pic.twitter.com/tCwB3PYeOc — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 22, 2026

Por tal motivo, elementos del staff de las Tuzas intervino para que sus familiares, incluido su hermano mayor, George, fueron trasladados a un palco y pudieran disfrutar del juego sin mayor problema.

El entrenador del conjunto hidalguense fue cuestionado sobre dicha situación, pero reconoció que no tenía conocimiento de lo que había pasado en las gradas de CU.

"Desconozco qué haya pasado en la tribuna... ojalá que no haya pasado nada grave", declaró.

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No obstante, Óscar Torres aprovechó para mandar un mensaje y criticar que Charlyn Corral no sea reconocida con la importancia que se merece.

"Nos damos cuenta que, en las redes sociales, la atacan mucho, esa es la verdad. Somos mexicanos, ¿por qué no darle el valor a la jugadora que tenemos en nuestro país? Hay que saber reconocer que es una gran jugadora", sentenció.

“Atacan mucho a Charlyn Corral, no la saben reconocer” 🙄



Óscar Torres lamenta que la goleadora del Pachuca no reciba el reconocimiento que se merece por ser una histórica del futbol mexicano 😒 pic.twitter.com/zJN5210Ckq — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 22, 2026

El director técnico mexicano señaló que debería ser tratada con respeto por sus compatriotas, por lo que puede brindarle al Tricolor Femenil.

"Es mexicana y hay que apoyarla todos, los beneficiados vamos a ser nosotros en la Selección Mayor; hay que ayudarnos y protegernos, entre nosotros, que somos mexicanos", externó.

En la misma línea, el estratega de los Pumas, Roberto Medina, habló sobre la importancia que tiene Charlyn Corral como jugadora.

"[Por] la calidad, la experiencia y el sentido del juego, puedo asegurar que los otros 17 equipos de la Liga quisieran algo así; hace diferencia, es capaz de sostener la pelota y se siente el peligro cada vez que pisa el área", resaltó.