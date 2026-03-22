Pumas pierde con un poderoso Pachuca en casa y se aleja de la Liguilla de la Liga MX Femenil

A pesar de lo que lo intentaron, no pudieron obtener un triunfo que era fundamental para su aspiraciones de acceder a la Fiesta Grande.

Las Pumas perdieron (1-2) con el Pachuca en un desolado estadio Olímpico Universitario. Viven una realidad sumamente complicada.

Para las de Roberto Medina, el partido fue cuesta arriba. Comenzaron perdiendo muy temprano y se vieron en la obligación de darle la vuelta al marcador, contra uno de los mejores equipos del torneo.

Hicieron el intento, pero les resultó imposible.

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Pachuca en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil - Foto: Imago7

Con un sólido testarazo de Abril Fragoso, las Tuzas (7') tomaron ventaja y supieron cómo controlar el encuentro, jugaron con tranquilidad, esperaron al rival y, cuando fue necesario, volvieron a pegar.

Antes de que terminara el primer tiempo, Angelina Hix (42') logró la paridad con un centro que se convirtió en disparo y que contó con la fortuna de que Esthefanny Barreras no pudo reaccionar para evitar la caída de su marcó.

La estadounidense devolvió la ilusión a la afición auriazul, aunque fuera por breve periodo.

CU explotó, con la esperanza de que sus jugadoras fueran capaces de derrotar a la hidalguenses. La ilusión se esfumó en el segundo tiempo.

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Cristina Torres en lamento, durante el partido entre Pumas y Pachuca correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil - Foto: Imago7

Con una espectacular anotación de Aline Gomes (68'), el Pachuca recuperó la tranquilidad para cerrar el encuentro en patio ajeno.

La atacante brasileña bombeó el balón y Wendy Toledo, a pesar de su altura y de que es estiró lo más que pudo, no fue capaz de alcanzar a detener el esférico.

Las del Pedregal volvieron a irse al ataque, quisieron rescatar, al menos, el empate, pero no les alcanzó.

Las Pumas sumaron su cuarta derrota consecutiva, su quinto partido sin ganar y dejaron escapar la posibilidad de acercarse a la zona de Liguilla.

Una derrota que confirma el triste momento que viven en el torneo, de la mano de Roberto Medina.

Por su parte, el Pachuca vuelve a demostrar que es un serio candidato a conquistar el título de la Liga MX Femenil. Las Diosas del Viento están imparables.