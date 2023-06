El Sonic Manigo, el arma de los Cuadillos

“Sonic” era en un principio color marrón, pero al alcanzar la velocidad del sonido se volvió azul, así es Juwan Manigo. El receptor abierto de los Caudillos es un espectáculo dentro del terreno de juego y un gran ser humano a carta cabal.

Los Caudillos de Chihuahua jugarán el Tazón México, por el título de la LFA contra los Dinos de Saltillo y Manigo es clave para el equipo chihuahuense.

Los días en el patio de casa y en los parques cercanos hacen sonreír a Juwan, “siempre jugaba con mi papá y mis tíos, para mi el amor al Futbol Americano fue algo natural, todos los días tenia contacto y al mismo tiempo competencia provocada por mis tíos, ellos me llevaban de la mano, me enseñaban, me ponían a prueba y sin ellos no hubiera sido así, ellos me mostraron en camino y aquí estoy” confesó el receptor abierto.

Pero todo inició en una noche de Halloween cuando la velocidad de Juwan quedó de manifiesto al correr asustado al ver a un tipo en zancos y vestimenta terrorífica que impacto al pequeño de cinco años, una vez que dio cuenta de la inmensidad del personaje activó sus piernas y salió corriendo a gran velocidad, “es una gran historia y muy simpática”, compartió al tiempo que sonreía recordando aquel momento, “mi papá no pudo alcanzarme, en ese momento el susto me dio velocidad que no sabia que tenia y a mi padre le abrió los ojos para llevarme aún más al Fútbol Americano”.

Caudillos, el equipo de Manigo, "es una familia, eso me hace ser mejor cada día. El Coach Federico Landeros es como un padre para todos, hace del Football algo más divertido, nos hace sentir como una familia y eso es México también, la gente me hace sentir parte de ellos”, estos factores han hecho que el número trece de Chihuahua se sienta cómodo, “Venir a México es una de las mejores cosas que me han pasado, la LFA es una gran liga, quiero estar aquí mucho tiempo”.