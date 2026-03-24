El pronóstico de Aspe para el Tricolor en la Copa del Mundo de 2026

Cada cuatro años, la Selección Mexicana se convierte en el centro de análisis, apuestas y expectativas, por parte de aficionados y especialistas, quienes intentan anticipar su desempeño en el Mundial. Un ejercicio que ha dejado tanto gratas sorpresas como profundas decepciones.

Consciente de ese contexto y del momento que atraviesa el equipo dirigido por Javier Aguirre, Alberto García Aspe se sumó a la conversación. El exseleccionado nacional compartió su deseo de ver una actuación sólida del Tricolor, destacando que una de sus mayores fortalezas rumbo al Mundial será la condición de jugar en casa.

“Es muy bonito que la gente en la calle te salude, pida una fotografía o considere valiosa tu opinión, después de tantos años. El pronóstico es que deben avanzar en el primer lugar del grupo, es un sector accesible. Eso le permitiría seguir en nuestra casa... Veo al equipo jugando el quinto partido”, mencionó el exvolante.

De cara al duelo amistoso frente a Portugal, una de las pruebas más exigentes para la Selección Mexicana antes de su debut contra Sudáfrica, García Aspe envió un mensaje directo al Vasco, a quien pidió encarar el compromiso con total seriedad, consciente de todo.