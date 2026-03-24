Alberto García Aspe exige a los jugadores del Tricolor compromiso total en la Copa del Mundo

Con 110 partidos oficiales defendiendo la camiseta nacional, tres Copas del Mundo en su historia y el privilegio de haber portado el gafete de capitán en múltiples ocasiones, Alberto García Aspe se mantiene como una voz autorizada dentro del futbol mexicano.

Su trayectoria le permite hablar con firmeza sobre el presente de la Selección Mexicana y, aunque reconoce que el equipo no atraviesa su mejor momento, el exvolante lanzó un llamado directo a los futbolistas que tendrán la oportunidad de disputar la Copa del Mundo en casa: Compromiso total y entrega absoluta.

En especial, el autor de dos goles en el máximo evento futbolístico dirigió su mensaje a los más jóvenes que podrían pisar el Estadio Banorte en el partido inaugural, recordándoles el privilegio y la responsabilidad que implica representar al país.

“Les diría a los más jóvenes que se maten en la cancha. Las oportunidades llegan una sola vez, jugar una Copa del Mundo en casa no lo consigue cualquiera. A mí me hubiera encantado hacerlo. Deben disfrutarlo y aprovecharlo, sabiendo que es el orgullo más grande representar a tu país en un evento de esta magnitud. Busquen hacer historia”, expresó, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

García Aspe, quien ha permanecido ligado al futbol tras su retiro como jugador, consideró que el Tricolor atraviesa un momento clave, en el que el cambio generacional resulta impostergable. Desde su perspectiva, ese relevo podría estar encabezado por jóvenes con gran proyección, como Gilberto Mora y Obed Vargas, talentos que le generan ilusión y esperanza de cara al futuro.

Para el exseleccionado nacional, el Tricolor necesita nuevas voces, piernas frescas y liderazgos emergentes, capaces de asumir el reto con pasión y disciplina, para devolverle al equipo la competitividad que siempre exige el escenario internacional.

“Me gusta el futuro de la Selección Mexicana. Gilberto Mora es un jugador diferente y esperamos que pueda recuperarse de su lesión para llegar a la Copa del Mundo. Obed, con su traspaso al Atlético de Madrid, representa un paso muy importante. Necesitamos que surjan futbolistas de esa talla”, concluyó.