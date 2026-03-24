Aspe señala a Edson Álvarez y Raúl Jiménez como los líderes que necesita el Tricolor

La Selección Mexicana arrastra, desde hace años, un señalamiento que se repite generación tras generación: La ausencia de verdaderos líderes dentro del campo.

Futbolistas capaces no sólo de ordenar y exigir, sino de contagiar personalidad en los momentos de máxima presión y asumir responsabilidades cuando el panorama se complica.

Ese liderazgo es un terreno que Alberto García Aspe conoce a la perfección. Referente de una etapa donde el temperamento y la jerarquía eran innegociables, el exseleccionado nacional reconoce la carencia de esas figuras en el Tricolor actual.

Sin embargo, con la Copa del Mundo en el horizonte, el exvolante señala a dos nombres que cuentan con la trayectoria, la experiencia internacional y el peso suficiente para cargar con ese rol dentro del vestuario: Edson Álvarez y Raúl Jiménez.

“Se habla mucho de la falta de líderes y se acaban de ir varios. Hoy por hoy, el que se encamina es Edson Álvarez o el mismo Raúl Jiménez, que son quienes deben tomar ese rol de liderazgo. Ojalá lo muestren, pero me gustaría que se enfoquen más en el funcionamiento futbolístico, para que jueguen mejor y se tenga un Mundial bueno”, mencionó.

García Aspe, ahora analista de televisión y reconocido por la dureza de sus comentarios, abordó el caso de Guillermo Ochoa.

El exseleccionado señaló que gran parte de la continua presencia del arquero en el combinado tricolor se debe a la falta de competencia real.

“Guillermo Ochoa... De que llegará, llegará, porque sigue jugando y siempre ha demostrado su capacidad y liderazgo. Es claro que se le está dando la oportunidad ante la falta de arqueros consolidados. Podemos pensar en [Raúl] Rangel, pero no hay un titular indiscutido”, finalizó.