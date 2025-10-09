La personalidad de Luis Hernández no cambia. El exdelantero mexicano mantiene esa perspectiva frontal que lo caracterizó en su época como jugador y hoy, lejos de las canchas, lanza una petición a la Federación Mexicana de Futbol.

El dos veces mundialista con el Tricolor (Francia 1998 y Corea del Sur-Japón 2002) pide continuidad y bases en el proyecto de la Selección Nacional que lleva Javier Aguirre.

“Nos faltan muchas cosas por mejorar, no solamente a la Selección, sino a nuestro futbol mexicano. Esperemos que volvamos a las bases y hoy en día, puntualmente, que nuestra Selección tenga un ritmo futbolístico”, declaró el Matador, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Según el exatacante, el Vasco ya debería trabajar —desde ahora— con “un 80 por ciento” de los jugadores que pretende llevar a la Copa del Mundo 2026.

“Hay que trabajar acorde a un equipo, no solamente a una Selección, en ese sentido de que tenga una continuidad deportiva, una continuidad para que haya entendimiento entre los jugadores”, agregó el histórico exgoleador.

Hernández coincidió con Aguirre en la Copa del Mundo 2002 y sabe que una de sus principales cualidades es la de convencer al futbolista, aunque también señala que todos deben poner de su parte para que la misión se cumpla.

“Lo conozco como mi técnico en 2002, sé que tiene esa cualidad de convencer al jugador, pero —más allá de convencer— tiene que sacar lo mejor futbolísticamente, y eso ya no es únicamente decisión del Vasco. Ojalá tenga el tiempo para mantener una continuidad de juego en la Selección”, concluyó.

El Matador posee, junto a Javier Chicharito Hernández, el récord (cuatro) de más goles anotados en Mundiales para México.