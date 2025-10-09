Luis Hernández ve descuido del futbol mexicano: Hemos dejado de hacer mucho

Incluso lejos de las canchas, la imagen de Luis Hernández se mantiene vigente. Es socio de una marca de relojes, embajador de la FIFA, tiene un peculiar estilo en sus redes sociales y también lanza dardos a la Selección Mexicana

“Ahí estamos. Hay que mantener la alegría, esa forma de vivir bien la vida, de reciclarnos, de poder hacer bien tu trabajo y, obviamente, con la mano de la familia y buenos amigos vienen las cosas”, declara sonriente.

Sin embargo, el rostro cambia cuando se trata de hablar sobre la actualidad del futbol mexicano. Para el Matador , se han dejado de hacer cosas en lo deportivo.

“En mi opinión. el futbol ha evolucionado, día tras día cambia, y hemos dejado de hacer muchas cosas en el futbol mexicano, cosas positivas. Hoy en día han priorizado más el tema económico sobre lo deportivo y tal vez ahí está ese error que hemos tenido; estamos incluidos todos”, declaró en charla con EL UNIVERSAL Deportes.Fue enfático y considera que lo primordial tiene que ser apoyar a los jóvenes y mantener una constancia en la Selección Mexicana; claro dardo para Javier Aguirre.

“Lo deportivo es apoyar a los jóvenes, un parado en la Selección continuo, no estar cambiando en cada partido, pero bueno, yo no soy el entrenador, si no, ya lo habría hecho”, concluyó, entre risas. Sebastián García M.