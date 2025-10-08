Gilberto Mora está en la mira para ir al Mundial Sub-17, asegura el director técnico del Tri

Carlos Cariño, director técnico de la Selección Mexicana Sub 17, no descarta que Gilberto Mora pueda ir al Mundial de la categoría que se celebrará en Qatar el próximo mes.

El técnico dijo que el volante que en estos momentos participa en el Mundial Sub-20 de Chile, está en sus planes.

Lee también "Gilberto Mora me recuerda a Cuauhtémoc Blanco", confiesa Ignacio Ambriz

"Claro que lo consideramos, pero en estos momentos lo que queremos es que esté tranquilo, que disfrute la Copa del Mundo que está jugando, ese es su presente", dijo el exjugador de los Pumas.

Gil Mora de apenas 16 años, da la edad para participar en la Copa del Mundo Sub-17, así que es algo que puede suceder, "por el momento lo que queremos es que el equipo dé un gran Mundial, que lleguen a la final y que sean campeones, ya después se decidirá lo demás".

Cariño indicó que estos días serán muy importantes para su proceso, ya que se realizará la última concentración antes de dar la lista definitiva.

Lee también México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?