"Gilberto Mora me recuerda a Cuauhtémoc Blanco", confiesa Ignacio Ambriz

El joven Gilberto Mora está llamado a ser la nueva estrella del futbol mexicano y, aunque muchos piden calma, son las propias leyendas del balompié azteca quienes se encargan de alzarlo, como fue el caso de Ignacio Ambriz, actual director técnico de León, que lo comparó con Cuauhtémoc Blanco.

Con 16 años, el canterano del Tijuana ya se ganó un lugar en la selección mayor de Javier Aguirre y es el referente de la Sub-20 en la Copa del Mundo.

Lee también ¿Guiño de Gilberto Mora al América? Aficionados de las Águilas se ilusionan con un video del juvenil mexicano

“Viene la última etapa para decir quién puede aparecer, tipo Gilberto Mora, quien ya empieza a ser una realidad, a lo mejor todavía no, pero se empieza a acercarse a jugadores con ese gran talento que me recuerda a Cuauhtémoc Blanco, del Alberto Aspe, ‘Cabrito’ Arellano, Ramón Ramírez”, confesó Ambriz en entrevista con TUDN.

Además de destacar el nivel de Mora, 'Nacho' aseguró que el hijo de Sebastián Abreu es otra de las figuras a seguir en el futbol mexicano.

“La otra parte importante para mí por la experiencia que tiene y el camino que tuvo (como jugador) es el ‘Loquito’ Abreu, su entrenador, el otro papá, el que lo ve, lo regaña, lo abraza, escuchas en entrevistas que se ve que es muy cercano, pero tampoco hay que cargarle que será quien salve a México, no. Es un chico que está haciendo las cosas bien, contra mí debutó, yo dirigiendo a Santos, recuerdo que lo jalé y le pregunté que si era su debut, me dijo, ‘sí profe’, le digo ‘pues, a darle hermano’, imagínate, bien chiquito, su carita, pero la verdad que tiene un gran talento, es de los pocos que México ha tenido la fortuna de sacar”, concluyó.

Lee también ¿De qué famoso exfutbolista es hijo Tahiel Jiménez, goleador del Tri en el Mundial Sub-20?