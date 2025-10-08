¿De qué famoso exfutbolista es hijo Tahiel Jiménez, goleador del Tri en el Mundial Sub-20?

Más Información

Este martes la Selección Mexicana Sub-20 ganó, gustó y goleó frente a Chile (1-4) para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría, con la presencia goleadora de , hijo de un famoso exfutbolista de la Liga MX.

Originario de Boca del Río, Veracruz, Tahiel nació el 22 de enero de 2006 y es hijo de Walter "Lorito" Jiménez, exjugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, Jaguares de Chiapas, Santos Laguna, Puebla, Irapuato y Correcaminos. En Argentina, tuvo una larga trayectoria en equipos como El Porvenir, Platense, Instituto, Banfield y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Tahiel, siguiendo los pasos de su padre, es canterano de los Guerreros de la comarca lagunera y ya anotó su primer gol con el Tri en el Mundial.

El delantero debutó el viernes 12 de abril de 2024 ante el Necaxa y busca consolidarse en el primer equipo. A pesar de su ascendencia argentina, Tahiel nunca dudó de representar al Tri.

"Yo nací en México y siempre me sentí 100 por ciento mexicano. Yo soy jarocho", declaró a Fox Sports México.

