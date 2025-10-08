¿De qué famoso exfutbolista es hijo Tahiel Jiménez, goleador del Tri en el Mundial Sub-20?

Este martes la Selección Mexicana Sub-20 ganó, gustó y goleó frente a Chile (1-4) para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría, con la presencia goleadora de Tahiel Jiménez, hijo de un famoso exfutbolista de la Liga MX.

Originario de Boca del Río, Veracruz, Tahiel nació el 22 de enero de 2006 y es hijo de Walter "Lorito" Jiménez, exjugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, Jaguares de Chiapas, Santos Laguna, Puebla, Irapuato y Correcaminos. En Argentina, tuvo una larga trayectoria en equipos como El Porvenir, Platense, Instituto, Banfield y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Tahiel, siguiendo los pasos de su padre, es canterano de los Guerreros de la comarca lagunera y ya anotó su primer gol con el Tri en el Mundial.

El delantero debutó el viernes 12 de abril de 2024 ante el Necaxa y busca consolidarse en el primer equipo. A pesar de su ascendencia argentina, Tahiel nunca dudó de representar al Tri.

"Yo nací en México y siempre me sentí 100 por ciento mexicano. Yo soy jarocho", declaró a Fox Sports México.

