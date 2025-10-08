Fernando Quirarte cuenta su historia en "¡Bendito Futbol!"

Más Información

, quien fuera campeón con el Guadalajara en la temporada 1986-87 y Mundialista en México 86, presentó su libro autobiográfico: "¡Bendito Futbol!".

El llamado "Sheriff", quien hizo larga carrera como defensa central jugando en Chivas, Atlas y Leones Negros, presenta en esta publicación anécdotas vividas en la cancha y fuera de ella, tanto como jugador como director técnico, además de cuestiones de índole personal.

Al evento acudieron excompañeros en la Selección como Manuel Negrete, en Guadalajara como Eduardo "Yayo" de la Torre, además de exfutbolista con los que compartió el micrófono en su etapa como comentarista, como Fabián Estay.

Presentaron el libro comentaristas como Raúl Orvañanos, Alberto Lati y Francisco Javier González.

"Este libro no es una autografía en el sentido clásico, sino un cúmulo de historias que me hicieron reír o me enseñaron algo", mencionó el también extecnico de Santos Laguna, con el que fue campeón.

