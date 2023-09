El Jimmy Lozano y su nostálgica visita a los Pumas

Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana visitó junto a Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, las Instalaciones Ing. Guillermo Aguilar Álvarez, Jr. “La Cantera” del Club Universidad.

Además de observar el entrenamiento del primer equipo y conversar con el director técnico, Antonio Mohamed, aprovechó para compartir su proyecto al frente del Tricolor con Leopoldo Silva presidente de los universitarios y Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo.

“Vine a hablar con la gente de la presidencia, la directiva, cuerpo técnico, contarles un poquito del proyecto que se busca hacer de aquí al Mundial de 2026, cómo se va a trabajar, cómo podemos colaborar con ellos y también que ellos puedan ayudar y tener este acercamiento, esta retroalimentación, que va a ser muy importante. Sabemos que Pumas es de los equipos de los que nosotros tomamos (jugadores) prestados en Fecha FIFA y el motivo principal es ayudarnos para que el jugador esté en el mejor momento posible”, declaró.

“Primero, hablé mucho con Mohamed, que no lo conocía del todo. Me tocó enfrentarlo de jugador, de entrenador, y hablamos mucho sobre todo de cómo ve el futbol, cómo trabaja, evidentemente los jugadores que él tiene, algunos consejos también. Me gusta escuchar a la gente y más si es alguien tan ganador como lo ha sido él en toda su carrera”, indicó.

El Jimmy recordó los buenos momentos que vivió en CU: “Venir aquí siempre es algo muy especial. Aquí me tocó estar cuando se inauguró esta cantera, me tocó jugar muchos partidos, me tocó hacer muchos entrenamientos y hasta iniciar mi carrera como entrenador, un lapso ayudando a David Patiño en la sub-20 y después en la sub-14. Entonces, para mí siempre visitar CU va a ser muy especial”.

Enfatizó que su mayor reto es sacar el mayor rendimiento de los jugadores que son convocados: “Aquí está uno de los que mejor andan (César Huerta), no solamente en Pumas, sino en la Liga y ahí te facilitan mucho las cosas. Cuando un jugador es tan determinante como en este momento lo es Huerta, creo que a uno le da mucha emoción, mucha alegría y tranquilidad saber que tenemos jugadores y capacidad”.