Este Día del Padre se convirtió en una fecha especialmente difícil para la familia de James Van Der Beek; y es que, a cuatro meses de la muerte del actor, su esposa compartió un emotivo mensaje para recordarlo.

A través de sus redes sociales, Kimberly Van Der Beek rindió homenaje al protagonista de "Dawson's Creek" y lo llamó un padre maravilloso:

"Te extraño muchísimo y hoy estuve pensando en lo magnífico que eras en todos los sentidos", escribió.

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La publicación estuvo acompañada por varias fotografías del actor junto a sus seis hijos: Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua y Jeremiah. Además, Kimberly aseguró que, pese a su partida, sigue estando presente en sus vidas.

"De alguna manera, desde el otro lado… sigues siendo padre. Eres una maravilla".

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James y Kimberly se conocieron en 2009, durante un viaje a Israel en 2009; un año después se casaron. En noviembre del 2024, Van Der Beek reveló que fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3.

Tras una larga batalla, el actor perdió la vida en febrero de este año, mediante una publicación de Instagram, donde aseguró que el actor afrontó sus últimos días "con valentía, fe y serenidad".

El duelo también ha sido compartido por los hijos de la pareja. En marzo pasado, Emilia, de nueve años, habló sobre la pérdida de su padre.

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"Sé que mi papá está en un buen lugar. Ya no sufre. Está en el cielo, por encima de las nubes, con Dios y el Señor", expresó la menor en un video.

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