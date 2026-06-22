El último partido de esta jornada dominical por el Mundial 2026 será el que protagonizan las selecciones de Nueva Zelanda y Egipto, que se enfrentan este domingo en el estadio de Vancouver, Canadá, por la segunda jornada del Grupo G, en un duelo que puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente ronda.

Ambos llegan a este compromiso con un punto. Los neozelandeses debutaron con un empate 2-2 frente a Irán, en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Esa tarde la gran estrella fue Elijah Just, en quien depositan sus ilusiones ahora también para poder acercarse a la cima del grupo.

Por su parte, Egipto sorprendió en el debut al rescatar un empate 1-1 ante Bélgica, una de las favoritas del grupo. Comandados por Mohamed Salah, sueñan con dar otro golpe de autoridad y tomar la cima del Grupo G, ya que los belgas volvieron a empatar, esta vez contra Irán.

Para ambos es una oportunidad histórica de acercarse a la clasificación para la fase final. A continuación, te dejamos el minuto a minuto del partido para que no te pierdas las acciones más destacadas.

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Nueva Zelanda vs Egipto: MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 08:05 PM Empieza el segundo tiempo

Universal Deportes 07:50 PM Termina el primer tiempo Los 'Kiwis' se mantienen arriba en el marcador por 1-0 gracias al gol de Finn Surman

Universal Deportes 07:17 PM Goool de Nueva Zelanda Finn Surmand abre el marcador al minuto 15 con gol de cabeza

Universal Deportes 07:05 PM Empieza el partido Nueva Zelanda y Egipto ya se miden en Vancouver