El Cruz Azul confirmó su lugar en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup tras dejar fuera al Monterrey en una eliminatoria que mantuvo la tensión hasta el final.

El conjunto celeste empató 1-1 en el duelo de vuelta, resultado suficiente para asegurar el pase con marcador global de 4-3.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón supo manejar la ventaja obtenida en la ida y resistió los intentos de reacción del rival. Con orden en defensa y momentos de control en el mediocampo, La Máquina cumplió con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional.

En paralelo, el Los Ángeles FC también selló su clasificación luego de superar al Alajuelense, lo que definió el cruce entre mexicanos y estadounidenses en los cuartos de final.

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¿Cómo fue el extraño momento que vivieron Andrés Gudiño y Yosgart Gutiérrez?

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, la transmisión del partido dejó una escena que rápidamente captó la atención de los aficionados del futbol.

Durante el programa 'Cuadro Titular' de Fox, el arquero Andrés Gudiño ofrecía una entrevista a Yosgart Gutiérrez tras el encuentro.

El momento se tornó muy raro cuando desde el estudio, el 'Chaco' Giménez solicitó una pregunta en vivo.

En su intento por compartir los audífonos, Yosgart enfrentó dificultades con los cables, lo que lo llevó a acercarse demasiado al guardameta cruzazulino.

La escena derivó en una imagen peculiar: ambos quedaron prácticamente abrazados mientras esperaban la intervención desde cabina. La pausa se prolongó varios segundos, lo que provocó risas entre los presentes y en el estudio.

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