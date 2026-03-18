América vs Philadelphia: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf Champions Cup, HOY, 18 de marzo

Las Águilas del América tienen una cuenta pendiente con su historia y con su afición. Ganar las Copa de Campeones de la Concacaf se ha convertido en una obligación para los capitalinos.

Hoy, reciben en el estadio Ciudad de los Deportes al Philadelphia Union, por la vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup; el ganador se instalará en los Cuartos de Final, donde podrían medirse al Inter Miami de Lionel Messi.

Las Águilas ganaron (1-0) por la mínima diferencia el encuentro de Ida, por lo que con un empate estarían dentro de la siguiente ronda; sin embargo, en Coapa quieren ganar para seguir con la suma de puntos y cerrar en casa la siguiente fase.

En caso de perder 2-1, 3-2, 4-3, etc., los azulcrema quedarían eliminados a pesar del empate global, ya que en esta competencia internacional todavía cuenta la regla del gol de visitante .

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¿Cuándo y dónde ver el América vs Philadelphia Union en la Concacaf?

Las Águilas del América llegan con ventaja al compromiso en el estadio Ciudad de los Deportes, frente al Philadelphia Union de la MLS. Aquí te contamos los detalles para ver el choque en la Concacaf Champions Cup 2026.

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Horario: 19:00

Transmisión: FOX One y FOX+

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