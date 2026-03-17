André Jardine respalda a Zendejas luego de su ausencia con Estados Unidos: Puede estar en el Mundial

América siempre se ha caracterizado por tener seleccionados en diferentes partes del continente, pero en esta ocasión hubo un nombre que brilló por su ausencia.

Alejandro Zendejas no fue llamado por Mauricio Pochettino para disputar la Fecha FIFA de marzo con Estados Unidos. Situación que sorprendió a más de uno al interior del Club América.

André Jardine mencionó que no ha podido hablar con él, pero no negó frustración en Zende quien ha sido uno de los jugadores más determinantes de las Águilas en los últimos años.

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“No, no platiqué con él, debe estar frustrado, un poco, tiene ese objetivo, expectativa, pero va a pelear hasta el último día para estar en la Copa del Mundo, por la competencia, los buenos torneos... tiene muchas chances de estar en el Mundial. Saben el potencial que tiene", explicó el técnico brasileño.

Jardine reconoce que no es sencillo el rol de seleccionador; sin embargo, sí enfatizó las cualidades de Zendejas quien ha sido uno de sus hombres clave desde su arribo al banquillo azulcrema en 2024.

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“Es complicado hablar, yo ya estuve en el rol de seleccionador, dar opinión sobre con quién compite, no tengo profundidad para la opinión, pero es cierto que Zendejas viene siendo torneo tras torneo, decisivo en América. Lo considero entre los mejores tres futbolistas de la liga; sé que no es fácil encontrar una mejor opción que Zende, pero desconozco el tema a profundidad”, concluyó Jardine.

El fin de semana, Alejandro Zendejas recibió un reconocimiento por sus 50 goles con la playera del América. El extremo azulcrema convirtió su último gol en la derrota contra el FC Juárez en la Liga MX.