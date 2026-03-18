Las emotivas imágenes de Venezuela entonando su himno tras vencer a Estados Unidos en el Clásico Mundial

Ayer, con el último ponche de Daniel Palencia, la Selección de Venezuela selló su primer título en el Clásico Mundial de Beisbol y lo hizo frente a los Estados Unidos, en su casa y en el que dicen es "su deporte".

Los sudamericanos vencieron 3-2 a la novena de las Barras y las Estrellas para propinarles su segunda derrota consecutiva en un duelo por el campeonato.

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La victoria significó más que una conquista para todo el pueblo venezolano. Tal vez, enfrentar a Estados Unidos magnifica la gesta de la novena comandada por Ronald Acuña Jr, Salvador Pérez, Wilyer Abreu, Eugenio Suárez y compañía.

La fiesta en el LoanDepot Park en su mayoría venezolana, las celebraciones en las calles de Venezuela y el llanto de los pelotes campeones ejemplificó lo que significó conquistar el Clásico Mundial de Beisbol.

Tras la celebración con el trofeo, el equipo de Venezuela entonó su himno y sus expresiones conmovieron a propios y extraños. Con gritos, lágrimas y las venas a punto de reventar por la euforia, así lo hicieron en territorio estadounidense.

Vencer a Estados Unidos, en su casa, confirmó que el beisbol venezolano tiene todo para ser potencia y lo conseguido ayer por los caribeños quedará en los libros del Clásico Mundial.

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