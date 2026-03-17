Resultado: Cruz Azul supera a Rayados en el global y avanza a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup

No hubo sorpresas ni sustos para Cruz Azul en su camino a cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. A pesar de empatar 1-1 en el estadio Cuauhtémoc contra Rayados en el partido de vuelta, el marcador global (4-3) les dio la clasificación a la siguiente fase, donde enfrentarán al LAFC de Estados Unidos.

Jorge Rodríguez (8') convirtió un gol de otro partido para los Rayados, con un tiro de larga distancia en el que colaboró Andrés Gudiño. Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Sánchez no ofrecieron más en todo el partido y se mantienen en el mar de irregularidades, falta de idea e identidad que tiene a la Pandilla a la deriva.

El estadio del Puebla, que cumple su función como nuevo hogar de la Máquina, estuvo semi vacío, pero los pocos aficionados cementeros que acompañaron a su equipo bajo la lluvia, tuvieron su recompensa.

José Paradela (47'), en una nueva exhibición de su calidad, igualó el partido y le regresó la ventaja en el global a los dirigidos por Nicolás Larcamón con una exquisita definición de tacón. El gol de vestidor en el arranque de la segunda mitad, destrozó las ilusiones infundadas del Monterrey.

El líder del futbol mexicano se mantiene de pie también en el plano internacional, y su afición tiene razones para ilusionarse con ambos campeonatos, ya que, aún en noches como esta, donde no muestran su mejor versión, logran sacar la eliminatoria adelante. Con la Liguilla cada vez más cerca, es una señal de carácter que promete.

Ahora, Cruz Azul se prepara para enfrentar al LAFC de la MLS en cuartos de final.

En Liga MX, la Máquina visitará al Mazatlán este viernes por la jornada 12 del torneo Clausura 2026, mientras recibe al Guadalajara en el estadio BBVA el sábado.