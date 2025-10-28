Más Información

El Hijo del Santo se despide de la lucha libre con emotivo mensaje: Me voy con la máscara intacta

Cibernético, estrella de la lucha libre, se sincera y revela proyecto tras su retiro del ring

Alejandro Kirk es homenajeado en su natal Tijuana con un impresionante mural; el mexicano es un estelar de los Blue Jays

Andrés Guardado comienza su etapa como entrenador en el Betis de España

El Hijo del Santo anuncia su última lucha como gladiador en la Ciudad de México

Después de 43 años de lucha libre, un enorme legado y mucha pasión, ha decidido cerrar su carrera como luchador profesional.

Una decisión complicada para el esteta, quien, tras anunciar su último combate como profesional el próximo 13 de diciembre en la Ciudad de México, no pudo ocultar su tristeza por decirle adiós a lo que más ama.

Con voz entrecortada, el "Enmascarado de Plata" dejó en claro que su partida es para cerrar el capítulo como ídolo, con dignidad y con su máscara intacta.

El Hijo del Santo peleará en el Palacio de los Deportes. FOTO: Leobardo Vázquez/ EL UNIVERSAL
"Es la lucha más difícil de mi vida. Decir adiós a lo que más amo. No me retiro por perder la pasión, lo hago para cerrar mi historia con dignidad y la máscara intacta. Es el combate que ningún luchador puede evitar: el paso del tiempo. La lucha libre me dio una razón para vivir; despedirme de ella duele", mencionó.

El legendario personaje, quien reconoció como su rival más fuerte al "Perro" Aguayo, recalcó que, tras más de cuatro décadas, no deja ningún sueño sin cumplir.

"Pude luchar en las mejores empresas de México y del mundo. Gané cabelleras, máscaras y cinturones. Créanme que no hay nada que quedara pendiente. Todos los sueños que he tenido como deportista se han logrado, y ahora que me despido, no puedo pedir más", finalizó.

