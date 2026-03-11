El emotivo mensaje de Luis Ángel Malagón tras la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026

El año 2026 ha sido complicado para el América y la lesión de Luis Ángel Malagón lo confirmó. Ayer, el portero de las Águilas sufrió una lesión que lo deja prácticamente fuera de la Copa del Mundo 2026.

El también arquero de la Selección Mexicana se aleja del Mundial 2026 y a falta de confirmación oficial, se espera que el guardameta azulcrema esté fuera de actividad por lo menos seis meses.

Lee también América firma dolorosa victoria sobre Philadelphia en Copa de Campeones de Concacaf

¿Se apaga el sueño del Mundial 2026? La desgarradora pregunta de Luis Ángel Malagón tras su lesión

Este miércoles se revelará la gravedad de su lesión y mientras esto ocurre, el arquero mexicano de 29 años ha recibido un sinfín de mensajes de aliento tras las dolorosas imágenes que se vieron en Filadelfia, en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

El mismo Malagón publicó un mensaje en redes sociales que conmovió a los aficionados del América y hasta fanáticos de otros equipos.

"Herido y triste con el alma hecha pedazos tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué? Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta", se puede leer en el escrito de Luis Ángel.

'Mala' se perfilaba para ser uno de los tres porteros del Tricolor para estar en la próxima Copa del Mundo.

El mensaje de Luis Ángel Malagón en su cuenta de Instagram. FOTO: Captura de pantalla.

Lee también ¿Qué necesita México para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol?