Más Información

Irak obtiene mayoría de visas para el repechaje en Monterrey; Irán aún es duda para el Mundial

Irak obtiene mayoría de visas para el repechaje en Monterrey; Irán aún es duda para el Mundial

México vs Italia: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico Mundial de Beisbol, HOY, miércoles 11 de marzo

México vs Italia: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico Mundial de Beisbol, HOY, miércoles 11 de marzo

El emotivo mensaje de Luis Ángel Malagón tras la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026

El emotivo mensaje de Luis Ángel Malagón tras la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de HOY, miércoles 11 de marzo

Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de HOY, miércoles 11 de marzo

¿Qué necesita México para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol? Hoy enfrentan a Italia

¿Qué necesita México para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol? Hoy enfrentan a Italia

El año 2026 ha sido complicado para el América y la lesión de Luis Ángel Malagón lo confirmó. Ayer, el portero de las sufrió una lesión que lo deja prácticamente fuera de la Copa del Mundo 2026.

El también arquero de la Selección Mexicana se aleja dely a falta de confirmación oficial, se espera que el guardameta azulcrema esté fuera de actividad por lo menos seis meses.

Lee también

¿Se apaga el sueño del Mundial 2026? La desgarradora pregunta de Luis Ángel Malagón tras su lesión

Este miércoles se revelará la gravedad de su lesión y mientras esto ocurre, el arquero mexicano de 29 años ha recibido un sinfín de mensajes de aliento tras las dolorosas imágenes que se vieron en Filadelfia, en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

El mismo Malagón publicó un mensaje en redes sociales que conmovió a los aficionados del América y hasta fanáticos de otros equipos.

"Herido y triste con el alma hecha pedazos tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué? Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta", se puede leer en el escrito de Luis Ángel.

'Mala' se perfilaba para ser uno de los tres porteros del Tricolor para estar en la próxima Copa del Mundo.

El mensaje de Luis Ángel Malagón en su cuenta de Instagram. FOTO: Captura de pantalla.
El mensaje de Luis Ángel Malagón en su cuenta de Instagram. FOTO: Captura de pantalla.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS