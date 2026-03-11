¿Qué necesita México para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol? Hoy enfrentan a Italia

La sorpresiva victoria (8-6) de Italia frente a Estados Unidos podría desatar un verdadero caos en el Pool B del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Esta tarde, México enfrentará a la Selección Italiana para definir a los dos clasificados de ese sector a los Cuartos de Final.

Un triunfo de México hoy en el Daikin Park de Houston, Texas, marcaría un triple empate entre Estados Unidos, México e Italia; uno de ellos quedaría fuera de la siguiente fase.

Por ahora, los europeos lideran el grupo con un récord de 3-0, seguidos de los anfitriones que tienen una marca de 3-1; México es tercero con dos victorias y una derrota.

Por ello, a la Selección Mexicana le basta con ganar para avanzar a los Cuartos de Final de la justa mundialista; sin embargo, aún podría finalizar como líder de su grupo.

¿Cuál es el criterio de desempate? "Los equipos empatados se clasificarían según las carreras permitidas divididas por los outs defensivos registrados en los partidos entre los tres equipos empatados", informaron las Grandes Ligas .

México debutó con el pie derecho en el Clásico Mundial de Beisbol al derrotar contundentemente a Gran Bretaña / FOTO: Cortesía Selección Mexicana de Beisbol

¿Qué necesita México para avanzar?

La Selección Mexicana de Beisbol ha recibido menos carreras (5) que Italia (6) por lo que le basta con ganar para avanzar a la siguiente ronda del World Baseball Classic.

Sí México gana por cinco carreras o más, el segundo clasificado sería Estados Unidos; en caso de que la novena tricolor se imponga por cuatro o menos, su acompañante a los Cuartos de Final sería la Selección Italiana.

Un partido de extra innings podría modificar toda estadística, aunque lo único que se mantendría es que el futuro de la Selección Mexicana depende de sí mismos.

