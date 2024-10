El Chelís rechaza la posibilidad de dirigir a Chivas: “No es un privilegio, le diría que no”

Chivas se encuentra sumergido en la incertidumbre luego de la sorpresiva salida de Fernando Gago.

Tanto dentro como fuera del terreno de juego, el Rebaño sigue sin poder levantar cabeza.

Mientras espera la designación de su nuevo director técnico rojiblanco, sufrió una dolorosa derrota (0-2) en el Clásico Nacional ante el América.

Debido a los malos resultados y a que la llegada del nuevo timonel es una incógnita, los señalamientos contra Chivas están a la orden del día.

De acuerdo con información de ESPN, las dos opciones para sustituir a Fernando Gago son Gerardo Espinoza y Robert Dante Siboldi.

Sin embargo, durante una dinámica en el programa de Equipo F, José Luis Sánchez Solá descartó la posibilidad de dirigir al Rebaño y rechazó las palabras de uno de los candidatos que aseguró que a la escuadra tapatía no se le puede decir que no.

“Yo no esa no la compro de que a Guadalajara no se le dice que no. Yo ahorita [le diría] que nooooooo, por supuesto”, compartió El Chelís.

El actual analista de El Líder Mundial en Deportes compartió que uno de los principales motivos por los cuales no aceptaría ser el sustituto de Fernando Gago es porque no aguantaría trabajar con el propietario rojiblanco: Amaury Vergara.

“Con mi humor y con su poca sapiencia, duramos dos horas. Un privilegio y una responsabilidad es ser papá, no estar en Chivas”, sentenció El Chelís.