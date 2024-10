José Luis Higuera explota contra Chicharito Hernández: “Yo no lo hubiera traído a Chivas”

El regreso de Javier Hernández a Chivas luego de 14 años de jugar en el futbol extranjero no está siendo como se esperaba.

El Chicharito no ha podido rendir al máximo, debido a que ha sufrido varias lesiones a lo largo de los dos torneos en los que ha participado.

Constantemente, el centrodelantero mexicano causa baja por lesión de las convocatorias rojiblancas, por lo que su rendimiento, tanto dentro como fuera del terreno de juego es fuertemente criticado.

En esta ocasión, el ex director general de Chivas, José Luis Higuera, no dejó pasar la oportunidad de reventar al máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana y sentenció que, si él todavía estuviera como dirigente rojiblanco, no se habría concretado su regreso.

“Si yo hubiera estado de directivo, seguro que no lo hubiera llevado y menos a un vestidor como el de Chivas. No tienes que traer líderes espirituales al vestidor, tienes que traer líderes deportivos”, sentenció.

Durante el programa de David Faitelson en TUDN, Faitelson Sin Censura, José Luis Higuera criticó fuertemente el radical cambió que vivió Chicharito Hernández en su personalidad desde hace algunos años.

“Se confundió porque traspasó la automentalidad a pasar a ser un líder de vida de la gente. Empezó a hacer situaciones extracancha y se rodeó de gente que lo confundió, lo quisieron hacer líder de opinión. Su mentalidad parecería que no es débil, [pero] simplemente se cambió de foco. Grita, arrebata, atropella, impone no tiene paciencia y no tiene la intención de dialogar”, puntualizó el exdirectivo de Chivas.