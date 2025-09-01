Efraín Juárez comparte emotivo mensaje tras victoria de Pumas; revela que Aaron Ramsey lloró en el vestidor por su gol

Finalmente, los Pumas de Efraín Juárez consiguieron romper su racha negativa sin victorias, gracias a Aaron Ramsey.

Con solitaria anotación del centrocampista galés, el equipo auriazul derrotó (1-0) al Atlas en el estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El futbolista británico ingresó en la segunda parte, con el objetivo de ser una solución en la ofensiva y terminó cumpliendo con creces.

En menos de 20 minutos, el exjugador del Arsenal y de la Juventus se hizo presente en el marcador y se estrenó como goleador con la camiseta auriazul.

Con su gol, los Pumas pudieron sumar tres puntos más que valiosos, que les permitieron escalar hasta la décima posición de la tabla general, es decir, se colocaron en la zona del Play-In.

Luego del importante triunfo, Efraín Juárez se sinceró en conferencia de prensa y compartió un emotivo mensaje.

“El resultado no me mueve en lo absoluto, me importa mucho el funcionamiento y estoy muy orgulloso de mi equipo porque me representa. No habíamos tenido la fortuna, esa es la realidad, [pero] nos vamos con tres puntos bien merecidos”, declaró.

El timonel universitario no dudó en aplaudir el entusiasmo de la afición que se dio cita en el estadio Olímpico Universitario, sobre todo porque nunca dejó de alentar a pesar de la tormenta.

“Lo digo de corazón, soy un afortunado, un privilegiado y un agradecido por estar al frente de esta institución que, como institución, somos una de las más grandes, pero, como afición, somos la más grande. Decirle a la gente que nos apoya que créanme que estamos haciendo un enorme esfuerzo, entregándonos día a día, para darle alegrías. Muchas gracias por todo el apoyo que siempre recibimos; es agradecimiento puro”, manifestó.

El director técnico mexicano reconoció que sigue más que satisfecho por lo que su equipo demuestra jornada a jornada.

“El equipo juega muy bien al futbol, generamos opciones de gol, [estoy] muy tranquilo porque el funcionamiento de mi equipo es realmente muy bueno. Cuando se juega bien se tiene que decir. Una de las cosas que prometí cuando llegué aquí es que todo mundo se iba a sentir identificado con estos Pumas”, puntualizó Efraín Juárez.

Además, el exentrenador del Atlético Nacional reveló que, en el vestidor auriazul, la alegría fue máxima luego de quedarse con el triunfo en casa.

“Adentro había lágrimas de todos, de (Aaron) Ramsey, de los fisios, de los doctores, de los compañeros… fueron un par de meses complicados para todos”, detalló Efraín Juárez.