Pikolín Palacios asegura que Pumas nunca va a perder su grandeza; confía en el proyecto de Efraín Juárez

Ganar o ganar. Los Pumas de Efraín Juárez no tienen otra opción más que quedarse con la victoria esta tarde, cuando reciban al Atlas sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 7.

Alargar su racha negativa a cuatro partidos consecutivos sin sumar de a tres puntos sería catastrófico para las aspiraciones de una institución que tiene como principal objetivo alzar el título.

Por tal motivo, la escuadra auriazul tiene la necesidad de vencer a los Rojinegros en CU, para no rezagarse en la tabla.

Ser campeón es importante, pero para un equipo grande, ser monarca es una obligación, sobre todo para un equipo que cuenta con 14 años sin conquistar trofeo alguno.

A pesar de la larga sequía sin ganar un título, para Marco Antonio Palacios, el club universitario sigue siendo uno de los más importantes en el futbol mexicano.

“Pumas es grandeza, es imposible perderla. Si se quedara con siete campeonatos, no dejaría de ser un equipo grande, un equipo con gran convocatoria, un equipo que en cualquier estadio va gente a verlo. Es un equipo muy querido y la grandeza no la determinan los medios de comunicación, la determina la afición”, dijo el Pikolín, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

No obstante, el exdefensa central reconoció que al ser “un equipo grande, la exigencia es grande”, por lo que desea que el conjunto de sus amores pueda resurgir.

“No hay mal que dure 100 años. Ojalá que puedan cambiar las cosas, por el bien del futbol mexicano y de la propia Selección Nacional. Mi mayor deseo es le vaya muy bien a Efra; tengamos fe en su proyecto, y que sea un buen torneo para nosotros”, manifestó quien fue formado en los Pumas.