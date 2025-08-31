Liga MX: Pumas vs Atlas – EN VIVO – Jornada 7 – Apertura 2025

Los Pumas de Efraín Juárez reciben al Atlas en el estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los del Pedregal se presentan, de nueva cuenta, ante la afición auriazul con la necesidad de quedarse con la victoria para romper su racha negativa de resultados.

El cuadro universitario viene de empatar sin anotaciones (0-0) con el Puebla el pasado domingo, por lo que la presión comienza a aumentar tras apenas sumar tres de los últimos nueves puntos disponibles.

Además, en casa, el Club Universidad Nacional todavía no sabe lo que significa ganar luego de tres duelos que ha disputado como local a lo largo del actual torneo.

Sin embargo, ante los Rojinegros, los Pumas han podido evitar las derrotas jugando como anfitrión en sus enfrentamientos más recientes.

Los Universitarios sólo han perdido en una ocasión en los últimos 10 duelos de Liga MX más recientes contra los Zorros, por lo que esta tarde buscarán mantener el saldo positivo.

Enfrente tendrán a un equipo tapatío que se encuentra en transición y que tratará de seguir mejorando con el regreso de Diego Cocca al banquillo, en sustitución de Gonzalo Pineda.

Cabe resaltar que los Rojinegros cuentan con tres partidos sucesivos sin caer con el conjunto auriazul, con saldo de una victoria y dos empates.

El partido entre los Pumas y el Atlas en el estadio Olímpico Universitario comenzará en punto de las 16:00 horas y la transmisión será a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Sigue aquí el minuto a minuto del Pumas vs Atlas

Universal Deportes 04:06 PM ¡Arranca el primer tiempo!

Universal Deportes 04:14 PM Minuto 9 El disparo de Doria se va por encima del arco de Keylor Navas

Esta es la alineación de Pumas:

Así sale Atlas para enfrentar a Pumas: