Eduardo Nájera rechaza ver a Jáquez Jr. con la Selección Mexicana

Jaime Jáquez Jr. se ha convertido en una de las nuevas estrellas de la NBA y en el rostro más visible del baloncesto mexicano en esa Liga.

Su origen y raíces lo han colocado en el radar de la Selección Nacional, que sueña con contar con su talento para fortalecer el proyecto internacional. Sin embargo, no a todos les agrada esa idea.

Eduardo Nájera reconoció las cualidades de Jáquez Jr., pero fue tajante al señalar que, al haberlo visto portar el jersey de Estados Unidos, no le gustaría verlo representar a México.

“Yo no soy fan de Jaime Jáquez Jr. porque se puso el uniforme de Estados Unidos. Es una gran persona, pero al verlo allí no se puede. Omar Quintero lo recluta, le interesa y puede aportar a la Selección Mexicana. Karim López nos va a representar mil veces mejor”, reconoció en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Nájera, que vistió los colores nacionales en diferentes competencias, recalcó su mensaje de poner atención en otro tipo de jugadores, como Karim López, quien, sin dar tantas vueltas, será la cara del país ante los mejores del mundo.

“Karim López nos va a representar mil veces mejor. Puede ser el primer campeón mexicano en la NBA. Tenemos a Juan Toscano, pero al final fue para él más fácil. Tiene una mente ganadora y se nota en todos los juegos. En México tenemos mucho talento y es fundamental prestarles atención”, finalizó.