Más Información

Eduardo Najera pide a los jóvenes deportistas buscar la gloria para el país

Eduardo Najera pide a los jóvenes deportistas buscar la gloria para el país

Los Dolphins le quitan la titularidad a Tua Tagovailoa y se la dan al novato Quinn Ewers

Los Dolphins le quitan la titularidad a Tua Tagovailoa y se la dan al novato Quinn Ewers

NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la semana 16 de la NFL?

NFL: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la semana 16 de la NFL?

Iván Terrazas destaca el crecimiento de la Liga Mexicana de Softbol: Nos están volteando a ver

Iván Terrazas destaca el crecimiento de la Liga Mexicana de Softbol: Nos están volteando a ver

Capitanes se prepara para el Winter Showcase con grandes expectativas para una nueva temporada

Capitanes se prepara para el Winter Showcase con grandes expectativas para una nueva temporada

En el marco de un año que reafirmó la fuerza del deporte como motor de disciplina y unión social, el Instituto Mexicano del Seguro Social celebró la entrega del .

Luego de un proceso de votación interno, los premiados en la edición 2025 fueron: en la modalidad de deportista, Cinthya Gómez Díaz; como entrenadora, María Rodas Vargas, especialista en atletismo.

Con los reconocimientos entregados a los deportistas de la institución, Eduardo Nájera, destacado basquetbolista mexicano con una gran trayectoria en la NBA, expresó su orgullo al ver nuevas generaciones llenas de talento y pasión. Invitó a los jóvenes a luchar para colocar al país en lo más alto.

Lee también

"Puedo entender el sacrificio de levantarse a correr, ir a la escuela, entrenar, dejar a los amigos y familiares. Les agradezco el sacrificio y el trabajo día con día de la mano de los entrenadores. Hay que formar atletas para mantenernos como potencia mundial", mencionó.

Las palabras del exjugador de los Dallas Mavericks fueron respaldadas por Aremi Fuentes, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, quien pidió no olvidar el apoyo de la familia y los entrenadores.

"Felicito a los padres de familia, son el pilar y motor. Gracias por acompañarnos, junto con los entrenadores, que con su experiencia también nos permiten alcanzar el éxito".

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS