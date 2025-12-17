Capitanes se prepara para el Winter Showcase con grandes expectativas para una nueva temporada

El próximo 20 y 22 de diciembre los Capitanes de la Ciudad de México jugarán el Winter Showcase de la NBA G League ante los Nets de Long Island y el Magic de Osceola respectivamente.

Como es costumbre, se preparan en el Comité Olímpico Mexicano con el objetivo de ajustar detalles y encontrar el funcionamiento ideal del equipo. Su entrenador, Vitor Galvani, confía que puede ser una gran temporada.

“Estoy contento con la mentalidad que tiene el equipo ahora, ellos saben que hay cosas por mejorar y eso nos puede ayudar a tener una buena temporada”, señaló Galvani, quien tomó las riendas del equipo en septiembre.

El Winter Showcase será una oportunidad para experimentar y ajustar detalles antes del inicio de campaña el 27 de diciembre.

“Vamos a usar el Showcase para intentar cosas que no hemos hecho hasta ahora. Vamos a salir a ganar pero no nos importa tanto el resultado, es importante preparar el equipo para la temporada que ahí sí es donde tenemos que mostrar nuestro mejor nivel”, agregó el entrenador brasileño.

Al ser cuestionado sobre la incorporación del mexicano Gael Bonilla, Galvani fue claro. “No puedo decir cuándo viene Gael pero sí puedo decir que siempre tendrá las puertas abiertas aquí en Capitanes. Tuvo una formación buenísima cuando estuvo en Barcelona entonces si viene con nosotros será muy bienvenido”.

Con experiencia en Capitanes al ser parte del cuerpo técnico durante dos temporadas, tiene claro qué aspectos potenciar en el equipo para trascender en la G League y ser protagonistas.

“Tenemos el mismo objetivo. Yo creo mucho en estos jugadores y si jugamos con la mentalidad de esfuerzo y de ejecución todos los días, creo que podemos ganar todos los partidos, pero no es sencillo. Estar en su mejor nivel de atención y energía es una cualidad, jugar fuerte es una habilidad y esa es mi tarea, hacer que tengan esas cualidades en cada partido”.

Esteban Roacho aspira con llegar a Selección

Recientemente, el primer jugador surgido del programa ‘Capitanes por México’, Esteban Roacho, brilló en su debut como titular ante los Spurs con 9 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 3 robos.

Al final del entrenamiento, habló sobre su deseo de mejorar su tiro de tres y el juego ofensivo. Compartió su intención de sumar minutos y además, habló sobre la posibilidad de ser llamado por Omar Quintero en Selección.

“Siempre he sido parte de las preselecciones y no me ha tocado ir a selección por temas de universidad y por estar en Capitanes, pero ojalá me toque ir algún día”, reveló.

