Los Knicks son campeones de la NBA Cup tras vencer a los Spurs; rompen racha de 52 años sin títulos

Lionel Messi "no tiene ningún tipo de pique con México", revela su compañero mexicano William Yarbrough

Guillermo Almada es nuevo director técnico del Real Oviedo en España

La NFL anuncia a Jerry Rice y Steve Young como los entrenadores para el Pro Bowl 2026

Antonio “Turco” Mohamed, el terror de las Chivas del Guadalajara

Jalen Brunson anotó 25 puntos y OG Anunoby sumó 28 para que los New York Knicks cortaran una racha de 52 años sin ganar un título, al vencer este martes por 124 a 113 a los San Antonio Spurs y conquistar la Copa NBA de 2025.

El prodigio francés Victor Wembanyama, de 21 años, solo pudo sumar 18 puntos para San Antonio en 25 minutos en cancha en la final, disputada en Las Vegas (Estado de Nevada), con seis rebotes y una asistencia.

Brunson y Anunoby fueron determinantes para la victoria de los Knicks junto al centro Mitchell Robinson, que saliendo de la banca dominó la lucha bajo los tableros y capturó quince rebotes, diez de ellos en ofensiva.

