Pasado mañana, cuando la Selección Mexicana debute frente a Sudáfrica en el Mundial, Edson Álvarez podrá unirse a una lista privilegiada de capitanes del Tricolor en este magno torneo.

Horacio Casarín, Salvador Reyes, Rafael Márquez, Andrés Guardado, entre otros, llevaron el gafete de capitán de México y ahora todo indica que es el turno del Machín.

“Estoy con mucha ilusión. Si Dios lo permite, jugaré mi tercer Mundial, y estoy con la misma ilusión que el primero. Físicamente, estoy muy bien, y me siento muy entusiasmado. Al final, uno cuando está fuera [del país], extraña tanto eso [jugar en México] y es lo que más nos gusta hacer”, declaró Edson.

En febrero de 2017, tan sólo unos meses después de haber debutado con la camiseta del América, recibió su primer llamado nacional para enfrentar —en un partido amistoso— a Islandia. Un año después, jugó su primer Mundial, en Rusia, y ahora, si es que Javier Aguirre considera que debe ser titular por encima de Erik Lira, comenzará su tercera Copa del Mundo, como capitán.

“Creo que lo tomo con responsabilidad [ser el capitán]. Es un sueño que siempre tuve de niño, y simplemente el hecho de representar a mi país es un orgullo”, agregó Álvarez.

Su reciente temporada con el Fenerbahçe, marcada por una lesión y posterior cirugía en el tobillo izquierdo, le costó ausencias en el campo de juego y la pérdida de ritmo, un factor que el Vasco podría “castigar” a la hora de decidir el 11 inicial: “Estamos tranquilos, en este grupo hay demasiados líderes”.