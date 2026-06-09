Desde la primera convocatoria de Javier Aguirre en su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, el volante del Cruz Azul Erik Lira se convirtió en uno de los referentes de esta generación de futbolistas que buscará hacer historia en el Mundial 2026.

A pesar de ser uno de los jugadores más jóvenes, Lira muestra el carácter de un veterano, y a lo largo de estos cuatro años previos al debut mundialista, tomó la bandera de la ilusión con un mensaje claro: “Vamos a dar el mejor Mundial en la historia del país”.

En el penúltimo partido de preparación del Tricolor antes de enfrentar a Sudáfrica, Erik fue cuestionado si prefiere igualar o superar lo hecho en los Mundiales de 1970 y 1986, donde México jugó cuartos de final, pero el capitán cementero tiene otros planes.

“No pienso ni en el quinto ni el sexto partido, pienso en un Mundial donde la gente se sienta representada por nosotros, que nos unamos como mexicanos, porque el futbol atraviesa muchas cosas y puede unirnos como país, y eso sería el mejor Mundial en la historia de México... Que la gente se sienta representada y por qué no pensar en cosas grandes e importantes”, declaró el elemento cementero.

“Afrontamos el Mundial como un sueño. Al ser en México, no hay mejor oportunidad que esta, y estoy seguro que haremos el mejor Mundial en la historia”, agregó.

Para Lira, la altitud de la Ciudad de México y el apoyo de la afición local son claves para acercarse a esas metas: “Nosotros nos preparamos justamente para eso, no me imagino cómo les costará a los rivales”.