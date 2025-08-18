Edson Álvarez está cada vez más cerca de salir del West Ham; su destino estaría en Turquía

El futuro de Edson Álvarez todavía es una moneda al airea, luego de que el West Ham analiza su salida para la temporada 2025-2026.

El centrocampista mexicano podría abandonar a los Hammers en los próximos días, luego de que el director técnico inglés Graham Potter no lo tenga contemplado como un pilar de su equipo.

Por tal motivo, el Machín no continuaría su carrera en el conjunto londinense y su destino podría estar en Turquía.

De acuerdo con información del especialista en fichajes, Fabrizio Romano, el canterano del América estaría viviendo sus últimos días con el club de la capital de Inglaterra y estaría siendo traspasado a una de las escuadras turcas más importantes.

“Más información sobre Edson Álvarez y la exclusiva del Fenerbahçe: ¡el acuerdo está muy cerca! Negociaciones positivas en las últimas horas con el West Ham sobre un acuerdo de cesión con opción a compra”, compartió en sus redes sociales.

El periodista deportivo italiano también compartió que las conversaciones con el propio capitán de la Selección Mexicana marchan por buen camino, por lo que su llegada al equipo de José Mourinho se podría concretar en los próximos días.

“El acuerdo con el jugador también está cada vez más cerca, según se ha revelado hoy”, aseguró en su cuenta oficial de X.

De esta manera, el centrocampista tricolor saldría de la Premier League después de dos temporadas y comenzaría una nueva etapa en la Superliga de Turquía.

En dos años con el West Ham, Edson Álvarez ha disputado 73 partidos y ha contribuido con dos anotaciones y tres asistencias.

Si se concreta su llegada al Fenerbahçe, el dos veces mundialista con la Selección Mexicana comenzaría su séptima campaña en el viejo continente, tras su llegada en 2019 con el Ajax de Ámsterdam a la Eredivisie de los Países Bajos.

En las próximas horas, podría quedar definido el futuro del centrocampista mexicano para el próximo año, sobre todo pensando en la Copa del Mundo de 2026.