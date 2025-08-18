Allan Saint-Maximin ya cuenta con su registro ante la Liga MX; se acerca su debut con América

Allan Saint-Maximin continúa trabajando arduamente en las instalaciones del Nido de Coapa, para ponerse a punto y poder hacer su debut con el América.

Hace unos días, el extremo francés fue anunciado como nuevo refuerzo de las Águilas, con una espectacular presentación.

De inmediato, el ex del Newcastle United se puso a trabajar bajo las órdenes del timonel azulcrema, André Jardine, y trabajó al parejo de sus compañeros.

Por tal motivo, las expectativas sobre su posible presentación con el América comenzaron a aumentar cada vez más.

Sin embargo, la espera parece estar cada vez más cerca de terminar porque Allan Saint-Maximin ya fue registrado ante la Liga MX.

Este lunes 18 de agosto, el habilidoso futbolista nacido en Francia completó su inscripción ante la organización, por lo que ya podría sumar sus primeros minutos con la camiseta azulcrema.

El ex del Al-Ahli de Arabia Saudita aparece en la página de la Liga con el número 97 en su playera.

De esta manera, si es que André Jardine lo ve viable, Allan Saint-Maximin estaría debutando en los próximos días con su nuevo equipo.

El atacante francés podría tener su presentación el próximo domingo 24 de agosto, cunado las Águilas visiten al Atlas en el estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025.

Si el cuerpo técnico toma la decisión de que el extremo galo debute en casa, la afición azulcrema tendrá que esperar para verlo el último día de este mes, cuando el América reciba al Pachuca en la Ciudad de los Deportes, en partido correspondiente a la sexta fecha del actual torneo.