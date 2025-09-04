Los Diablos Rojos del México enfrentarán este jueves por la noche a Piratas de Campeche en el quinto juego de la Serie de Campeonato de Zona Sur, en la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

La serie por el boleto a la Serie del Rey entre escarlatas y filibusteros vivirá su último episodio en el estadio Nelson Barrera de Campeche. La igualdad, a dos triunfos por bando, se romperá en el quinto choque.

Para el próximo duelo, Lorenzo Bundy enviará al montículo al venezolano Ricardo Pinto, mientras que el mánager de Campeche, Daren Brown, eligió al dominicano Domingo Acevedo; en lo que será la repetición del duelo de abridores del Juego 1.

La Serie de Campeonato de Zona Sur volverá a Ciudad de México el fin de semana para su desenlace. El equipo que logre romper la igualdad se pondrá entonces a una victoria en la capital mexicana de conseguir su boleto a la Serie del Rey en donde enfrentarán al vencedor de la serie entre Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco, en donde los tapatíos tienen ventaja de 2-1.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el quinto juego entre Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche?

El último duelo de la Serie de Campeonato de la Zona Sur que se celebre en el estadio Nelson Barrera de Campeche será transmitido por televisión de paga y servicio de streaming.

Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche