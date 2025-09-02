Diablos Rojos vs Piratas: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 3 de la Final Zona Sur; HOY, martes 2 de septiembre

Los Diablos Rojos del México lograron sacar una victoria en el estadio Alfredo Harp Helú, luego de que cayeran en el inicio de la Final Zona Sur, frente a los Piratas de Campeche.

Después de dejar la serie con un triunfo por bando (1-1), los pingos viajan a Campeche para continuar en búsqueda del bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El pasado sábado los capitalinos vieron cortada su racha de 16 triunfos consecutivos en playoffs; sin embargo, el domingo pudieron retomar al senda de la victoria y quieren seguir ahí en su visita a Campeche.

Lee también Ganador denuncia baches y desigualdad en Maratón de CDMX; lanza reclamo en premiación

El México continúa con el sueño intacto de alcanzar su título número 18, pero doblegar a los Piratas no será nada sencillo y ya demostraron que pondrás resistencia al vigente campeón.

La otra final, la de la Zona Norte, es liderada con dos triunfos por los Charros de Jalisco frente a los Sultanes de Monterrey, que también buscan repetir en la Final de la Liga Mexicana de Beisbol.

Lee también Luis Urías firma con Cerveceros un contrato de Ligas Menores; se unirá a su filial en Nashville

FOTO: ESPECIAL

¿Cuándo y dónde ver el Diablos Rojos vs Piratas Juego 3?

Así podrás ver el Juego 3 de la Final Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), entre los Diablos Rojos del México y los Piratas de Campeche, desde el estadio Parque Nelson Barrera Romellon.

Fecha: Martes 2 de septiembre.

Horario: 19:30.

Transmisión: ESPN, Disney+ y LMB TV

Lee también MLB tiene nueva casa en México; Fox transmitirá juegos de Grandes Ligas de Beisbol a partir de septiembre