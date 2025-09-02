Más Información

Diablos Rojos vs Piratas: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 3 de la Final Zona Sur; HOY, martes 2 de septiembre

Diablos Rojos vs Piratas: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 3 de la Final Zona Sur; HOY, martes 2 de septiembre

¿Guillermo Ochoa al Real Madrid? Esto fue lo que sucedió con el portero mexicano

¿Guillermo Ochoa al Real Madrid? Esto fue lo que sucedió con el portero mexicano

Tinieblas Jr allana el camino para la tercera generación del personaje; alista su debut en CDMX

Tinieblas Jr allana el camino para la tercera generación del personaje; alista su debut en CDMX

¿El Dr. Alfonso Morales era Tinieblas? El Hijo del Gigante Sabio revela el misterio

¿El Dr. Alfonso Morales era Tinieblas? El Hijo del Gigante Sabio revela el misterio

Tinieblas Jr. honra el legado de su padre: “He defendido el nombre a capa y espada”

Tinieblas Jr. honra el legado de su padre: “He defendido el nombre a capa y espada”

Los Diablos Rojos del México lograron sacar una victoria en el estadio Alfredo Harp Helú, luego de que cayeran en el inicio de la Final Zona Sur, frente a los Piratas de Campeche.

Después de dejar la serie con un triunfo por bando (1-1), los pingos viajan a Campeche para continuar en búsqueda del bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El pasado sábado los capitalinos vieron cortada su racha de 16 triunfos consecutivos en playoffs; sin embargo, el domingo pudieron retomar al senda de la victoria y quieren seguir ahí en su visita a Campeche.

Lee también

El México continúa con el sueño intacto de alcanzar su título número 18, pero doblegar a los Piratas no será nada sencillo y ya demostraron que pondrás resistencia al vigente campeón.

La otra final, la de la Zona Norte, es liderada con dos triunfos por los Charros de Jalisco frente a los Sultanes de Monterrey, que también buscan repetir en la Final de la Liga Mexicana de Beisbol.

Lee también

FOTO: ESPECIAL
FOTO: ESPECIAL

¿Cuándo y dónde ver el Diablos Rojos vs Piratas Juego 3?

Así podrás ver el Juego 3 de la Final Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), entre los Diablos Rojos del México y los Piratas de Campeche, desde el estadio Parque Nelson Barrera Romellon.

  • Fecha: Martes 2 de septiembre.
  • Horario: 19:30.
  • Transmisión: ESPN, Disney+ y LMB TV

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios