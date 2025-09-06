Diablos Rojos del México, a un triunfo de volver a la Serie del Rey; se enfrentarán a los Piratas de Campeche en un duelo decisivo

Con un caminar pausado, Lorenzo Bundy se pasea por el duguot de los Diablos Rojos del México, equipo al que dirige desde la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Esa calma que proyecta dista mucho de la disciplina que exige al vigente campeón. Bundy tiene a los Pingos a un triunfo de volver a la Serie del Rey, además lo harían en temporadas consecutivas, lo que no ocurre desde 2003. Esta tarde enfrentan a los Piratas de Campeche en su casa, el estadio Alfredo Harp Helú, en un sexto y decisivo juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur.

Para Agustín Castillo, un amante de la historia escarlata y actual director del Museo Diablos, la labor del estadounidense se ve reflejada en la proeza que está por lograr el México. “El factor Lorenzo Bundy a mí me parece determinante”, asegura Castillo a EL UNIVERSAL Deportes. “Hay que darle todo el mérito a Bundy. Lo mejor que le pudo haber pasado a Diablos es darse cuenta de que su pitcheo abridor estaba cojeando”, menciona Castillo.

Bundy, de la mano de la directiva de los Diablos Rojos del México, logró conformar una rotación ganadora que los tiene a una victoria de la Serie del Rey.

Ricardo Pinto, Brooks Hall y Justin Courtney, lograron suplir la producción que dejó Trevor Bauer. “Me parece que, como muy pocas ocasiones en los últimos 20 o 25 años, lo que se hace en la oficina se ve reflejado en el terreno de juego”, mencionó Castillo sobre el respaldo que tiene Bundy de la directiva.